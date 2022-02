China kritisiert Russland-Sanktionen - "Ohne internationales Mandat"

Peking (Reuters) - Die chinesische Regierung verurteilt die westlichen Sanktionen gegen Russland.

"Wir sind gegen den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen, und noch mehr gegen einseitige Sanktionen ohne internationales Mandat", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag in Peking. China und Russland würden ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit im Geiste des gegenseitigen Respekts und Nutzens fortsetzen. Wang wies bei seiner regelmäßigen täglichen Pressekonferenz auch eine Aufforderung der USA zurück, wonach die Volksrepublik die russische Invasion in der Ukraine verurteilen solle. China stehe immer auf der Seite des Friedens und der Gerechtigkeit und entscheide seine Position je nach Sachlage, sagte er dazu. China hat wiederholt zu Verhandlungen aufgerufen und darauf hingewiesen, dass man die berechtigten Sicherheitsbedenken Russlands anerkenne.

Die westlichen Länder haben ihre Sanktionen verschärft, um den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen. So wurden Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren, das Land zudem weitgehend vom weltweiten Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Wang ging nicht direkt auf Fragen ein, wie sich die Swift-Sanktionen auf den bilateralen Handel mit Russland auswirken würden oder ob China seine Käufe von russischen Rohstoffen erhöhen werde, um seinem Nachbarn zu helfen.

China ist der größte Handelspartner Russlands. Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping sind sich im Laufe der Jahre politisch immer nähergekommen. Anfang dieses Monats unterzeichneten die beiden Länder eine weitreichende strategische Partnerschaft, um dem Einfluss der USA entgegenzuwirken.