China kündigt weitere humanitäre Hilfe für Gaza an

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Regierung hat weitere humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen angekündigt. China sei besorgt über die hohe Zahl ziviler Opfer im israelisch-palästinensischen Konflikt und die extreme Verschlechterung der humanitären Lage, zitierten chinesische Staatsmedien am Donnerstag einen Sprecher der chinesischen Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit. China werde dem Gazastreifen weitere 15 Millionen Yuan (rund 1,9 Millionen Euro) in Form von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Gütern zur Verfügung stellen. Peking hatte bereits zuvor Hilfe für die Menschen in Gaza auf den Weg gebracht./jpt/DP/zb