27.03.2026 06:31:29

China Life Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Life Insurance hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

China Life Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 CNY je Aktie gewesen.

China Life Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154,91 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,45 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 3,78 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,88 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 516,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,64 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 695,75 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

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