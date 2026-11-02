China Life Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Life Insurance hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

China Life Insurance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,59 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,49 CNY je Aktie erwirtschaftet.

China Life Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154,69 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at