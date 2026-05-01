China Life Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Life Insurance ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Life Insurance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Life Insurance 1,02 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 134,23 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,48 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at