China Life Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Life Insurance hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Life Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,92 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Life Insurance einen Umsatz von 122,25 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at