China lobt Nordkoreas Ausdauer gegen US-Druck

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - China hat die Ausdauer Nordkoreas gegen Druck aus den USA gelobt und dem sanktionierten Nachbarn mehr Zusammenarbeit zugesagt. Trotz verschärfender Isolations- und Unterdrückungsversuche der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Kräfte habe das koreanische Volk unter Führung von Generalsekretär Kim Jong Un neue Errungenschaften beim sozialistischen Aufbau erreicht, sagte Außenminister Wang Yi laut Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA während seines Besuchs in der Hauptstadt Pjöngjang. Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua erwähnte die Aussage während des Banketts mit Wangs nordkoreanischer Amtskollegin Choe Son Hui nicht.

Wangs erster Nordkorea-Besuch seit sechs Jahren kommt gut einen Monat vor der geplanten China-Reise von US-Präsident Donald Trump . China gilt als wichtiger Unterstützer des international isolierten Nordkorea. Jüngst hatten beide Seiten Zug- und Flugverbindungen wieder aufgenommen, die mit Beginn der Corona-Pandemie gestrichen worden waren.

Laut den Staatsmedien vereinbarten beide Seiten mehr Zusammenarbeit und Austausch, ohne Details zu nennen. Grundlage war demnach das Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und Kim Jong Un im vergangenen September in Peking. Nordkorea und China verbinden historisch enge Beziehungen: Während des Koreakriegs (1950-1953) kämpften Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee an der Seite des kommunistischen Nordkoreas. Bis heute ist Nordkorea zudem das einzige Land, dem China mit einem Abkommen militärische Unterstützung im Verteidigungsfall zugesichert hat./jon/DP/zb