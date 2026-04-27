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27.04.2026 06:31:29
China Master Logistics A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China Master Logistics A veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,00 Prozent auf 2,17 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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