China Master Logistics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Master Logistics A präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,15 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat China Master Logistics A mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,750 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,730 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat China Master Logistics A im vergangenen Geschäftsjahr 8,85 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Master Logistics A 11,84 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at