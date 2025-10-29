China Meheco Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Meheco Company stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Meheco Company 0,080 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat China Meheco Company 8,82 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at