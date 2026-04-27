27.04.2026 06:31:29

China Meheco Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Meheco Company hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Meheco Company ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,47 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,320 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahr.

China Meheco Company hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 34,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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