China Meheco Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Meheco Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Meheco Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat China Meheco Company 8,76 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,81 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at