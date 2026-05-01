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01.05.2026 06:31:29
China Merchants Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
China Merchants Bank hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte China Merchants Bank einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,21 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 16,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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