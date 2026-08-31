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31.08.2026 06:31:29
China Merchants Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
China Merchants Bank präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,76 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 HKD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,17 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132,01 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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