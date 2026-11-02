China Merchants Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Merchants Bank hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.

China Merchants Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,22 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at