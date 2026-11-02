|
02.11.2026 06:31:29
China Merchants Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
China Merchants Bank hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.
China Merchants Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,22 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!