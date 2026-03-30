China Merchants Bank legte Quartalsergebnis vor

China Merchants Bank gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

China Merchants Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 119,04 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Bank 123,01 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,70 CNY. Im letzten Jahr hatte China Merchants Bank einen Gewinn von 5,66 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 497,54 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 484,56 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at