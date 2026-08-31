China Merchants Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Merchants Bank hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,04 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at