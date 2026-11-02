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02.11.2026 06:31:29
China Merchants Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
China Merchants Bank hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
China Merchants Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 HKD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 135,08 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124,66 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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