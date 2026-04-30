China Merchants Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Merchants Bank veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Merchants Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134,45 Milliarden HKD im Vergleich zu 129,48 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at