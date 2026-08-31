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31.08.2026 06:31:29
China Merchants Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Merchants Bank lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Merchants Bank ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent auf 17,76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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