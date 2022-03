China Merchants Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Merchants Bank ließ sich am 21.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Merchants Bank die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

China Merchants Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,950 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,820 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat China Merchants Bank im vergangenen Quartal 79,82 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Merchants Bank 67,96 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,918 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 78,42 Milliarden CNY taxiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,61 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,79 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 331,41 Milliarden CNY gegenüber 290,28 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,56 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 327,97 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at