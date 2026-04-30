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30.04.2026 06:31:29
China Merchants Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Merchants Bank hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 CNY gegenüber 1,48 CNY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Merchants Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 117,86 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 127,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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