China Merchants Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Merchants Bank gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,68 HKD. Im letzten Jahr hatte China Merchants Bank einen Gewinn von 1,66 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 124,65 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,85 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at