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27.04.2026 06:31:29
China Merchants Energy Shipping: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
China Merchants Energy Shipping hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 8,56 Milliarden CNY gegenüber 5,60 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,277 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7,09 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
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