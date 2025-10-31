|
31.10.2025 06:31:28
China Merchants Energy Shipping öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China Merchants Energy Shipping hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Merchants Energy Shipping 0,110 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat China Merchants Energy Shipping 6,73 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,158 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,45 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
