China Merchants Energy Shipping stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Merchants Energy Shipping hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,73 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,77 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,535 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9,88 Milliarden CNY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at