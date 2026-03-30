30.03.2026 06:31:29

China Merchants Energy Shipping verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Merchants Energy Shipping hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 CNY, nach 0,210 CNY im Vorjahresvergleich.

China Merchants Energy Shipping hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,87 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,740 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,15 Milliarden CNY gegenüber 25,69 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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