China Merchants Energy Shipping verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Merchants Energy Shipping hat am 30.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 CNY, nach 0,160 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,10 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Merchants Energy Shipping einen Umsatz von 6,99 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,456 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 9,73 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at