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27.08.2026 06:31:29
China Merchants Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China Merchants Securities präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Merchants Securities ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,14 Prozent auf 10,96 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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