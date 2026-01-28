China Merchants Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Merchants Securities hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China Merchants Securities im vergangenen Quartal 6,66 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Merchants Securities 10,59 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,35 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat China Merchants Securities im vergangenen Geschäftsjahr 24,90 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Merchants Securities 29,48 Milliarden CNY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 24,12 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at