28.01.2026 06:31:29

China Merchants Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Merchants Securities hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China Merchants Securities im vergangenen Quartal 6,66 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Merchants Securities 10,59 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,35 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat China Merchants Securities im vergangenen Geschäftsjahr 24,90 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Merchants Securities 29,48 Milliarden CNY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 24,12 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen