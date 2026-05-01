China MinSheng Banking A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China MinSheng Banking A präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,60 Prozent auf 59,95 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at