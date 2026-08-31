China MinSheng Banking A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China MinSheng Banking A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 63,28 Milliarden CNY gegenüber 62,13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at