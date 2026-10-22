China Mobile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Mobile hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat China Mobile mit einem Umsatz von insgesamt 242,26 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at