True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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04.08.2026 08:29:05
China Mobile said to be mulling stake sale in Thailand’s True
Deliberations are ongoing and may not lead to a transaction, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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