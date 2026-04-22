China Mobile stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Mobile hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 CNY gegenüber 1,43 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 266,48 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Mobile 263,76 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at