China Molybdenum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Molybdenum gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,71 Milliarden CNY – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,94 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at