China Molybdenum: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Molybdenum äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,40 CNY gegenüber 0,220 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Molybdenum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68,92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 48,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at