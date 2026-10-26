China Molybdenum: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Molybdenum hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 CNY, nach 0,260 CNY im Vorjahresvergleich.

China Molybdenum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,97 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 50,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at