China Molybdenum: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Molybdenum hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 61,20 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,27 Milliarden CNY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,960 CNY gegenüber 0,630 CNY im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,99 Prozent auf 206,61 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,952 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 213,67 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at