China Molybdenum gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Molybdenum hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,63 USD. Im letzten Jahr hatte China Molybdenum einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 9,59 Milliarden USD gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at