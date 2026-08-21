China Molybdenum gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Molybdenum hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat China Molybdenum mit einem Umsatz von insgesamt 10,12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 50,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at