China Molybdenum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Molybdenum hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,09 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at