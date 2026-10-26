China Molybdenum öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Molybdenum gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 10,68 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at