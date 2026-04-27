China Molybdenum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Molybdenum hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,33 Prozent auf 74,93 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at