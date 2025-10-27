China Molybdenum präsentierte Quartalsergebnisse

China Molybdenum veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 HKD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 55,41 Milliarden HKD – eine Minderung von 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56,51 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at