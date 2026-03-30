China Molybdenum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Molybdenum hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat China Molybdenum 8,63 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,64 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,87 Prozent zurück. Hier wurden 28,74 Milliarden USD gegenüber 29,59 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at