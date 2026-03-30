China Molybdenum verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Molybdenum hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67,13 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,02 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,04 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei China Molybdenum ein Gewinn pro Aktie von 0,690 HKD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat China Molybdenum im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 224,07 Milliarden HKD im Vergleich zu 230,90 Milliarden HKD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,952 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 214,18 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at