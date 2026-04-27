China Molybdenum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Molybdenum hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66,40 Milliarden CNY – ein Plus von 44,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Molybdenum 46,01 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at