|
20.08.2026 06:31:29
China Molybdenum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
China Molybdenum hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,46 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Molybdenum 0,240 HKD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 79,32 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 50,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.