China Molybdenum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Molybdenum hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,46 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Molybdenum 0,240 HKD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 79,32 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 50,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at