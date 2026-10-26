China Molybdenum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Molybdenum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,43 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Molybdenum 0,290 HKD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,72 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,41 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at